Кривонос анонсировал полевые соревнования военной техники ВСУ

Новости Украины:СНБО при поддержке "Укроборонпрома" и ВСУ проведет соревнование боевой техники во избежание обвинений в лоббировании интересов при закупке.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос на совещании по организации демонстрационного показа образцов автомобильной и бронетанковой техники для Вооруженных сил Украины сообщил о проведении таких соревнований в ближайшее время с тем, чтобы избежать возможных обвинений в лоббировании чьих-либо интересов при закупке.

"При поддержке нового руководства "Укроборонпрома" и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в максимально короткие сроки будет организовано и проведено соревнование среди военных автомобилей и боевых бронированных колесных машин по проверке заявленных характеристик техники, надежности и предотвращения в будущем обвинений в лоббировании тех или иных интересов при закупке техники", - цитирует Кривоноса пресс-служба СНБО во вторник.

По его словам, программа соревнований будет предусматривать три этапа: преодоление препятствий на автодроме завода КрАЗ; марш на Житомирский полигон; преодоление естественных препятствий на полигоне в комплексе со стрельбой днем и ночью. Все этапы соревнований будут сниматься с земли и с воздуха.

"Контролировать честность соревнований будут представители видов Вооруженных сил Украины - те, кто затем будет эксплуатировать образцы и технику "в полях", - сказал Кривонос.

После завершения показа образцов автомобильной и бронетанковой техники запланировано "открытое объективное подведение итогов", к участию в котором будут приглашены производители этой техники, руководство Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, руководство госконцерна "Укроборонпром", а по возможности - президент Украины - верховный главнокомандующий Вооруженных сил, проинформировал о планах замсекретаря СНБО.

В данном совещании приняли участие представители Минобороны Украины, Генштаба ВСУ, руководство ГК "Укроборонпром", руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса.