В столице полиция открыла дело из-за незаконной достройки на доме

Новости Украины:Начато уголовное производство по факту незаконной достройки на доме в центре Киева.

По факту незаконной достройки на доме в центре столицы следователи начали уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Так, в полицию Шевченковского района поступило сообщение, что на крыше дома, расположенном на улице Софиевская, возводится незаконная пристройка.

"Когда правоохранители прибыли на вызов, ремонтные работы сразу прекратились. Сейчас правоохранители устанавливают владельца незаконного объекта.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев", - отметили в полиции.

Напомним, на завершение строительства жилого дома для отселения жителей пораженного грибком дома-убийцы в Киеве в следующем году из городского бюджета будет выделено более 50 млн грн.