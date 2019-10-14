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В Киеве правоохранители изъяли 3 килограмма каннабиса (Фото)

В Киеве правоохранители изъяли 3 килограмма каннабиса (Фото)
07:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины:Столичные правоохранители во время обыска квартиры обнаружили 3 кило каннабиса.

Во время обыска квартиры злоумышленника столичные правоохранители обнаружили и изъяли расфасованный каннабис, бутылки с наркотическим веществом.

Об этом сообщает полиция Киева.

Как рассказал начальник следственного отделения полиции №2 Шевченковского управления полиции Иван Негуриця, правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в ходе реализации оперативной информации в отношении хранения наркотических и психотропных веществ.

Отмечается, что во время следственных действий правоохранители изъяли из дома злоумышленника примерно три килограмма каннабиса, оборудование для взвешивания и фасовки наркотических веществ.

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Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

До суда следователи подали ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителю грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Киев, Нацполиция.
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