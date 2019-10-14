Противник осуществил обстрелы вблизи Золотого

Новости Украины:Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого.

Боевики в воскресенье из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого.

Об этом сообщает штаб Операция объединенных сил в понедельник.

"Враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Пески, Павлополь применив запрещенные минского соглашениями минометы калибра 120 мм (7 мин) и минометы калибра 82 мм (22 мины).

Кроме того, НВФ РФ, имитируя к этому готовность провести разведение сил и средств, вчера коварно совершили обстрел из гранатометов различных систем на участке разведения №2 (Золотое 4)", - говорится в сообщении.

"Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты в очередной демонстрируют свое нежелание соблюдать Минских договоренностей и взятых на себя обязательств. Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта", - отметили в штабе ООС.