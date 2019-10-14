Скачать
Понедельник, 14.10.2019
День защитника Украины: Зеленский почтил память погибших воинов (Фото)
День защитника Украины: Зеленский почтил память погибших воинов (Фото)
Гройсман показал, как украинцы относятся к защитникам страны (Видео)
Гройсман показал, как украинцы относятся к защитникам страны (Видео)
Франция - Турция: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Франция - Турция: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Полнолуние 14 октября 2019 года: чего стоит опасаться
Полнолуние 14 октября 2019 года: чего стоит опасаться

Смертельное ДТП на Львовщине: легковушка столкнулась с туристическим автобусом

Смертельное ДТП на Львовщине: легковушка столкнулась с туристическим автобусом
13:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Игорь Зинкевич

Новости Украины:В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового авто.

Во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля и туристического автобуса погиб один человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты львовской ОГА.

"13 октября около 16:50 на автодороге Львов-Луцк, возле с. Узловое Радеховского района, водитель автомобиля ВАЗ-2109, житель с. Бабичи Радеховского района, 1989 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с туристическим автобусом Iveko под управлением гражданина Республики Беларусь. В автобусе находились 38 пассажиров - граждан Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

ДТП на Троещине: фельдшер скорой погибла по дороге в больницу

Как отмечается, в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2109 погиб на месте происшествия.

Пассажиры автобуса не пострадали и были отправлены к месту назначения другими автобусами перевозчика.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, ДТП, Авария, Смертельное ДТП на Львовщине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
03 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
04 В NASA озвучили дату запуска самой мощной ракеты в мире
05 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
&quot;Нобелевскую неделю&quot; закрыла премия по экономике
"Нобелевскую неделю" закрыла премия по экономике
Покров пресвятой Богородицы 2019: оригинальные СМС поздравления и открытки
Покров пресвятой Богородицы 2019: оригинальные СМС поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь