Смертельное ДТП на Львовщине: легковушка столкнулась с туристическим автобусом

Новости Украины:В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового авто.

Во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля и туристического автобуса погиб один человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты львовской ОГА.

"13 октября около 16:50 на автодороге Львов-Луцк, возле с. Узловое Радеховского района, водитель автомобиля ВАЗ-2109, житель с. Бабичи Радеховского района, 1989 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с туристическим автобусом Iveko под управлением гражданина Республики Беларусь. В автобусе находились 38 пассажиров - граждан Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2109 погиб на месте происшествия.

Пассажиры автобуса не пострадали и были отправлены к месту назначения другими автобусами перевозчика.

Обстоятельства ДТП выясняются.