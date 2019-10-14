В Киеве спасатели достали из озера тело мужчины

Новости Украины:На место происшествия выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

"13 октября в 13:31 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступил звонок от правоохранителей о том, что на территории парка "Победы", расположенного в Днепровском районе столицы, в озере находится тело человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, тело утопленника мужского пола находилось на поверхности воды на расстоянии 7 м от берега.

"С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов", - сообщает ДСНС.

Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители.