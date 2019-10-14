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Понедельник, 14.10.2019
Тысячи националистов проводят марш в Киеве (Видео)
Тысячи националистов проводят марш в Киеве (Видео)
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Тысячи националистов проводят марш в Киеве (Видео)

Тысячи националистов проводят марш в Киеве (Видео)
14:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Свобода

Новости Украины:В Киеве проходит Марш славы Украинской Повстанческой Армии.

В понедельник днем, в 77-ю годовщину создания Украинской Повстанческой Армии (УПА), на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в центре Киева начался торжественный марш националистов.

Как заявляют организаторы Марша, - Всеукраинское объединение "Свобода", - в акции принимают участие более 10 тыс. человек. Участие в марше принимают "Свобода" во главе с лидером Олегом Тягнибоком, партии "Правый сектор", Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов, "Тризуб" им. Степана Бандеры, а также представители Ассоциации фермеров Украины.

Мероприятие началось в 13:00 возле памятника Тарасу Шевченко. После вече колонна националистов двинулась по бульвару Шевченко в сторону Крещатика, откуда планируют пройти по улице Институтской, далее по аллее Героев Небесной сотни. Конечной точкой марша организаторы указали улицу Банковую, где находится Офис президента Украины.

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Акция проходит под лозунгом "Защитим украинскую землю". Так националисты выражают свой протест против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формулой Штайнмайера", и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.

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Киев, Свобода, УПА, Марш славы.
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