В Винницкой области задержали вандала, который на кладбище повредил памятники

Новости Украины:Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства правонарушения.

В воскресенье в Крыжопольском районе 23-летний мужчина на сельском кладбище повредил 7 памятников. В течение нескольких часов после поступления сообщения о преступлении злоумышленник был задержан.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины совершения правонарушения.

В Крыжопольскую полицию поступило сообщение от 60-летнего жителя села Крикливец о том, что на местном кладбище неизвестный повредил почти десять памятников и крестов.

Лицо, причастное к совершению надругательства над могилами, работники полиции задержали в этот же день.

Правонарушителем оказался местный 23-летний житель, который ранее привлекался к ответственности за совершение кражи. Свой поступок молодой человек объяснить не смог.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.