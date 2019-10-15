На "мосту Кличко" вновь нашли трещины (Видео)

Новости Украины:"Мост Кличко" снова пострадал, нашли лопнувшее стекло секции освещения на перилах.

В октябре на новом мосту между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой в Киеве разбилась еще одна стеклянная панель.

Как сообщает "Информатор", пострадала секция стекла, которое закрывает освещение на перилах путепровода. Данный элемент моста никак не влияет на безопасность, движение пешеходов ничем не ограничено. Когда именно треснуло стекло неизвестно, но сейчас ни лампы, ни секции на месте нет. Кроме того, на панорамном стекле и вокруг перил можно увидеть осколки стекла.

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый", был открыт в этом году 25 мая в рамках празднования Дня Киева.

Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн. На следующий день после открытия на мосту треснуло смотровое стекло. В дальнейшем стеклянные панели моста неоднократно разбивались и ремонтировались.