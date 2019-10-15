Число нарушений на Донбассе резко выросло - спецпредставитель ОБСЕ

Новости Украины:Спецпредставитель ОБСЕ сетует на резкий рост числа нарушений перемирия на Донбассе.

Число нарушений перемирия на Донбассе резко возросло, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

"К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. Число нарушений резко выросло", - сказал Сайдик во вторник журналистам в Минске.

Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны конфликта, "осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия".

Кроме того, Сайдик сообщил, что на заседании контактной группы во вторник стороны продолжили дискуссию относительно обмена удерживаемыми лицами, правовые аспекты особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в том числе, с учётом процесса децентрализации в Украине. "Обсуждались также вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО",- добавил Сайдик.

На вопрос о возможности внесения изменений изменений в согласованную ранее "формулу Штайнмайера" спецпредставитель ОБСЕ сказал : "Нет".

Он затруднился прокомментировать инициативы отдельных украинских политиков о внесении изменений в формулу с мотивировкой о несоответствии украинским интересам.

"Этот вопрос до контактной группы не дошел и на нее не выносился. Ничего сказать не могу", - сказал Сайдик.