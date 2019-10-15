На Донбассе погибли два украинских военных

Новости Украины:Пресс-центр ООС провел вечерний брифинг.

Двое военнослужащих Объединенных сил погибли вследствие снайперского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований во вторник, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В результате коварных действий снайперов, двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранение", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня Донбассе, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

7 обстрелов позиций Объединенных сил пришлось на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", 3 - на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Ранее в Министерстве обороны сообщали о пяти обстрелах со стороны боевиков и отсутствии потерь в рядах Объединенных сил по состоянию на полдень вторника. Таким образом, потери были понесены 15 октября пополудни.