Скачать
Вторник, 15.10.2019
Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске
У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске
Определилась первая соперница Свитолиной на Кубке Кремля
Определилась первая соперница Свитолиной на Кубке Кремля
Как Диана: Кейт Миддлтон повторила образ Леди Ди (Фото)
Как Диана: Кейт Миддлтон повторила образ Леди Ди (Фото)

На Донбассе погибли два украинских военных

На Донбассе погибли два украинских военных
20:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Пресс-центр ООС провел вечерний брифинг.

Двое военнослужащих Объединенных сил погибли вследствие снайперского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований во вторник, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В результате коварных действий снайперов, двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранение", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня Донбассе, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

7 обстрелов позиций Объединенных сил пришлось на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", 3 - на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Число нарушений на Донбассе резко выросло - спецпредставитель ОБСЕ

Ранее в Министерстве обороны сообщали о пяти обстрелах со стороны боевиков и отсутствии потерь в рядах Объединенных сил по состоянию на полдень вторника. Таким образом, потери были понесены 15 октября пополудни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сокращаем время пребывания на кухне: повара поделились различными хитростями
02 Маникюр осень 2019: новый тренд - темный дизайн (Фото)
03 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
04 Украина 2:1 Португалия: события матча
05 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра
Туман начинает покорять: прогноз погоды на 16 октября
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 октября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 октября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь