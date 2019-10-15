В Киеве протестовали против турецкой операции "Источник мира" (Фото)

Новости Украины:Под посольством Турции в Киеве протестовали из-за вторжения в Сирию.

У посольства Турции в Киеве во вторник состоялась акция протеста против военной операции Турции в Сирии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Несколько десятков человек пришли под здание посольства, чтобы выразить несогласие с действиями Турции, в том числе представители курдской диаспоры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протестующие принесли плакаты, на которых указали на "молчаливое согласие мира" относительно вторжения в Сирию. Протестующие развернули большой баннер с надписью: "Ваши преступления не будут забыты".

Возле диппредставительства протестующие также установили два картонных макета танка, символизирующие военную операцию Турции в Сирии.

Из посольства к митингующим никто не вышел. Под зданием дипломатического учреждения дежурили по меньшей мере 20 правоохранителей.

Акция прошла мирно, сообщений о правонарушениях нет.

Как известно, 11 октября под стены турецкого посольства в Киеве митингующие пришли, чтобы выразить несогласие с военным наступлением Турции против курдов на севере Сирии. Полиция сообщила, что во время мероприятия "к одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и нанесли ей телесные повреждения". Посольство Турции в Украине позже выразило сожаление за инцидент.