Турецкую пограничную провинцию обстреляли из минометов

Вследствие минометного обстрела приграничной провинции Мардин со стороны YPG из территории Сирии погибли два человека и 12 получили ранения.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Офис губернатора провинции.

"Двое гражданских погибли и 12 получили ранения в результате минометных обстрелов турецкой пограничной провинции со стороны YPG из Сирии", - говорится в сообщении.

Residents of Turkey’s Kurdish-majority city of Mardin recall the moment rocket attacks by YPG/PKK terrorists hit their homes on October 11. Eight civilians were killed in the attacks on the town near the Syrian border pic.twitter.com/HXWvQR00Dw

— TRT World (@trtworld) October 15, 2019