Турецкую пограничную провинцию обстреляли из минометов

Новости мира:Юго-восток Турции обстреляли из территории Сирии.

Вследствие минометного обстрела приграничной провинции Мардин со стороны YPG из территории Сирии погибли два человека и 12 получили ранения.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Офис губернатора провинции.

"Двое гражданских погибли и 12 получили ранения в результате минометных обстрелов турецкой пограничной провинции со стороны YPG из Сирии", - говорится в сообщении.

Residents of Turkey’s Kurdish-majority city of Mardin recall the moment rocket attacks by YPG/PKK terrorists hit their homes on October 11. Eight civilians were killed in the attacks on the town near the Syrian border pic.twitter.com/HXWvQR00Dw — TRT World (@trtworld) October 15, 2019

Сейчас раненые получают медицинскую помощь в местных больницах.

По данным Офиса, говорится об обстрелах в поселках Таслики и Отлюк.

Как известно, Турция начала наступление на территорию, удерживаемую силами YPG на северо-востоке Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель Анкары - предотвратить создание "террористического коридора" на границе Сирии и Турции.