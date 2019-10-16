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Среда, 16.10.2019
Оккупанты продолжают ограничивать работу миссии ОБСЕ на Донбассе
Оккупанты продолжают ограничивать работу миссии ОБСЕ на Донбассе
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Оккупанты продолжают ограничивать работу миссии ОБСЕ на Донбассе

Оккупанты продолжают ограничивать работу миссии ОБСЕ на Донбассе
05:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На оккупированном Донбассе 14 октября патрулям СММ ОБСЕ отказали в передвижении сразу на нескольких блокпостах российских вооруженных формирований.

"На блокпосте западнее н. п. Безымянное (неподконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) два вооруженные члена вооруженных формирований не позволили патрулю миссии проехать, ссылаясь на "приказы командиров". Находясь на блокпосту, команда СММ не видела перемещения транспортных средств через блокпост ни в одном из направлений", - говорится в отчете.

Кроме того, на блокпосте к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) двое вооруженных членов российских вооруженных формирований отказали команде СММ в проезде в направлении Саханки (неподконтрольна правительству, 97 км к югу от Донецка), ссылаясь на "боевые действия в этом районе" и "безопасность патруля".

На блокпосте на северной окраине Новоазовска (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) двое вооруженных боевиков также отказали патрулю миссии в проезде, ссылаясь на "проведение операции в этом районе".

"В пункте пропуска вблизи н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю миссии покинуть этот район",- сообщили наблюдатели.

На Донетчине наблюдатели зафиксировали за сутки 325 взрывов

Кроме того, в понедельник была задержка на блокпосте на северной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), где один из боевиков разрешил наблюдателям проехать только после 20 минут ожидания.

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Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Новости Донбасса, Работа миссии ОБСЕ.
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