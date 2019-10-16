Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
Определена лучшая теннисистка сентября (Видео)
Определена лучшая теннисистка сентября (Видео)
Кейт Миддлтон перестала скрывать беременность
Кейт Миддлтон перестала скрывать беременность

Сотрудники НАБУ обыскивают кабинет Мунтяна

Сотрудники НАБУ обыскивают кабинет Мунтяна
13:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Правоохранительные органы вместе с сотрудниками НАБУ проводят обыски в кабинете Ивана Мунтяна.

В Черновцах детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в кабинете председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна.

Правоохранители сегодня утром заблокировали вход в кабинет Мунтяна; туда не пускают журналистов. Управляющий делами областного совета Николай Борец в комментарии журналистам сообщил, что ему неизвестно, где сейчас находится Мунтян.

Депутат Черновицкого областного совета, председатель областной организации политической партии "Батькивщина" Иван Мунтян был избран председателем Черновицкого областного совета в декабре 2015 года.

У Рябошапки взялись за крупные хищения в "оборонке"

Ранее. национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении бывшего генпрокурора Юрия Луценко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Батькивщина, Обыск, Черновцы, НАБУ, Иван Мунтян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
03 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
05 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский сменил главу УГО
Зеленский сменил главу УГО
Дайджест главных событий 15 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 15 октября в Украине и мире
Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь