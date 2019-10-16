Сотрудники НАБУ обыскивают кабинет Мунтяна

Новости Украины:Правоохранительные органы вместе с сотрудниками НАБУ проводят обыски в кабинете Ивана Мунтяна.

В Черновцах детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в кабинете председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна.

Правоохранители сегодня утром заблокировали вход в кабинет Мунтяна; туда не пускают журналистов. Управляющий делами областного совета Николай Борец в комментарии журналистам сообщил, что ему неизвестно, где сейчас находится Мунтян.

Депутат Черновицкого областного совета, председатель областной организации политической партии "Батькивщина" Иван Мунтян был избран председателем Черновицкого областного совета в декабре 2015 года.

Ранее. национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении бывшего генпрокурора Юрия Луценко.