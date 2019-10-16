В Киберполиции хотят урегулировать оборот цифровых валют

Новости Украины:Глава киберполиции за урегулирование оборота цифровых валют.

Украине необходимо урегулировать непосредственно процесс оборота любых цифровых валют, в том числе и криптовалют, считает начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.

Он подчеркнул, что, в первую очередь это необходимо для того, чтобы узаконить сам процесс использования таких валют на территории Украины.

"Я не знаю, необходимо ли говорить непосредственно о легализации криптовалюты, но сам процесс оборота любой валюты, в том числе, которая может появиться в будущем – должен быть урегулирован. И, я настаиваю на том, что Украина должна урегулировать процесс обмена валюты в киберпространстве, поскольку с каждым днем мы приближаемся к тому, чтобы полностью перейти на электронную валюту", - подчеркнул Демедюк.

Он также отметил, что заниматься разработкой правил функционирования криптовалют должен бизнес под руководством государственных органов, в том числе и Министерство цифровой трансформации и Министерство финансов Украины.

Как сообщалось, ранее Ассоциация "Блокчейн Украины" предложила сделать Украину конкурентной юрисдикцией для компаний, ведущих деятельность с криптовалютой и технологией блокчейн, и предложила ряд принципов для имплементации в законодательство, в том числе введение 5%-го налога на сделки с криптовалютой.