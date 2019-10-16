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В Киберполиции хотят урегулировать оборот цифровых валют

В Киберполиции хотят урегулировать оборот цифровых валют
17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Глава киберполиции за урегулирование оборота цифровых валют.

Украине необходимо урегулировать непосредственно процесс оборота любых цифровых валют, в том числе и криптовалют, считает начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.

Он подчеркнул, что, в первую очередь это необходимо для того, чтобы узаконить сам процесс использования таких валют на территории Украины.

"Я не знаю, необходимо ли говорить непосредственно о легализации криптовалюты, но сам процесс оборота любой валюты, в том числе, которая может появиться в будущем – должен быть урегулирован. И, я настаиваю на том, что Украина должна урегулировать процесс обмена валюты в киберпространстве, поскольку с каждым днем мы приближаемся к тому, чтобы полностью перейти на электронную валюту", - подчеркнул Демедюк.

Киберполиция задержала хакера, который взломал более 2000 компьютеров украинцев

Он также отметил, что заниматься разработкой правил функционирования криптовалют должен бизнес под руководством государственных органов, в том числе и Министерство цифровой трансформации и Министерство финансов Украины.

Как сообщалось, ранее Ассоциация "Блокчейн Украины" предложила сделать Украину конкурентной юрисдикцией для компаний, ведущих деятельность с криптовалютой и технологией блокчейн, и предложила ряд принципов для имплементации в законодательство, в том числе введение 5%-го налога на сделки с криптовалютой.

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Нацполиция, Киберполиция, Сергей Демедюк.
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