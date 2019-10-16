Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ

Новости Украины:Новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе отложили на месяц.

Кабмин принял решение отсрочить на месяц вступление в силу постановления "Об утверждении порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из этих территорий".

Соответствующее решение принято на заседании в среду, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как напомнили в ведомстве, с 29 октября, согласно этому постановлению, должны измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти, в частности, для детей до 14 лет, а именно: по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны будут иметь паспорт для выезда за границу.

В то же время Минветеранов, получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, инициировало отсрочку вступления в действие этих новых правил.

"Поэтому по инициативе министерства во время заседания Кабинета министров Украины было принято решение приостановить вступление в силу постановление на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года", - подчеркивается в сообщении.