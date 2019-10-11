КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

На контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" возобновлены пропускные операции.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
"В 15:30 11 октября пропускные операции через КПВВ возобновлены", - заявили пограничники.
По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрывоопасные предметы возле территории КПВВ "Станица Луганская" не найдены.
Как сообщалось ранее, сегодня в 12.00 от подразделений ГСЧС поступила информация о том, что неактивная автозаправочная станция неподалёку от КПВВ "Станица Луганская" заминирована. В этой связи КПВВ было временно закрыто и эвакуированы люди.