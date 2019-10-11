Скачать
Пятница, 11.10.2019
У меня уже аллергия на слово "капитуляция": Зеленский выступил в Одессе (Видео)
У меня уже аллергия на слово "капитуляция": Зеленский выступил в Одессе (Видео)
Фунт подскочил до трехмесячного максимума после заявления Туска
Фунт подскочил до трехмесячного максимума после заявления Туска
Чехия - Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Чехия - Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии
Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии

Боднар: Выборы в ОРДЛО состоятся только тогда, когда будут созданы необходимые условия

Боднар: Выборы в ОРДЛО состоятся только тогда, когда будут созданы необходимые условия
14:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:По словам Василия Боднара до момента выборов может пройти десятки лет.

Выборы в ОРДЛО состоятся только тогда, когда будут созданы необходимые условия для проведения избирательного процесса, на что могут понадобиться и десятки лет.

Об этом заявил в Херсоне накануне вечером во время встречи в рамках проекта "Диалоги об Украине" заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими", - отметил Бондар.

По его словам, это означает, что до момента выборов "мы можем идти и десятки лет. И это надо понимать"

Международная организация по миграции направила в ОРДЛО свыше 50 тонн гуманитарной помощи

Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, она предусматривает одобрение в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений в сфере безопасности. То есть, вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

Также против имплементации "формулы Штайнмайера" выступили ряд областных и городских советов.

Массовые акции против "формулы Штайнмайера" состоялись в Киеве и в регионах страны 1, 2 и 6 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Донбасс, Василий Боднар, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
02 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
04 Международный день девочек 2019: лучшие поздравления и открытки
05 Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето на пороге&quot;: прогноз погоды на 11-12 октября
"Бабье лето на пороге": прогноз погоды на 11-12 октября
Епифаний назвал количество приходов в ПЦУ
Епифаний назвал количество приходов в ПЦУ
Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)
Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)
Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь