Боднар: Выборы в ОРДЛО состоятся только тогда, когда будут созданы необходимые условия

Новости Украины:По словам Василия Боднара до момента выборов может пройти десятки лет.

Выборы в ОРДЛО состоятся только тогда, когда будут созданы необходимые условия для проведения избирательного процесса, на что могут понадобиться и десятки лет.

Об этом заявил в Херсоне накануне вечером во время встречи в рамках проекта "Диалоги об Украине" заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими", - отметил Бондар.

По его словам, это означает, что до момента выборов "мы можем идти и десятки лет. И это надо понимать"

Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, она предусматривает одобрение в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений в сфере безопасности. То есть, вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

Также против имплементации "формулы Штайнмайера" выступили ряд областных и городских советов.

Массовые акции против "формулы Штайнмайера" состоялись в Киеве и в регионах страны 1, 2 и 6 октября.