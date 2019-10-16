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На Львовщине пенсионерка сдала полиции арсенал взрывчатки и патронов

На Львовщине пенсионерка сдала полиции арсенал взрывчатки и патронов
23:53 Ср, 16 Октябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Во Львовской области пенсионерка сдала в полицию гранаты, взрывчатку и патроны.

Во Львовской области 64-летняя жительница Львовской области сдала в полицию арсенал оружия, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным отдела коммуникации, специалисты, прибывшие по месту жительства женщины, обнаружили три гранаты Ф-1, две тротиловые шашки весом 600 граммов, около 300 граммов пластита, а также патроны, запалы к гранатам, порох и сигнальную ракету.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу, полиция выясняет их происхождение.

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По данным полиции, во время месячника добровольной сдачи оружия во Львовской области сдали 123 единицы оружия, в том числе 70 единиц гладкоствольного и 11 единиц нарезного охотничьего оружия.

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Львовская область, Гранаты, Взрывчатка, Нацполиция.
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