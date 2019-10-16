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На Закарпатье дети пострадали из-за взрыва неизвестного предмета

На Закарпатье дети пострадали из-за взрыва неизвестного предмета
23:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Закарпатской области при попытке разобрать взрывоопасный предмет травмировались трое детей.

В г.Хуст Закарпатской области трое детей пытались разобрать взрывоопасный предмет, в результате чего пострадали от взрыва, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"Учитывая событие, которое произошло 15 октября в г.Хуст, где при попытке осуществить механическое воздействие на неизвестный предмет, от взрыва травмировались трое детей 2010, 2008 и 2012 года рождения, спасатели Закарпатской области напоминают землякам о том, что подозрительные, металлические или взрывоопасные предметы представляют собой большую угрозу жизни и здоровью", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что внешне опасные предметы напоминают бесформенные куски металла, однако могут оказаться в дальнейшем артиллерийским снарядом, противопехотной или минометной миной, гранатой и тому подобное.

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Напомним, незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, военнослужащие ВСУ не пострадали. 

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Взрыв, Закарпатская область, ГСЧС.
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