Германия выделит средства на медоборудования Украины

Новости Украины:По словам посла Украины в Германии, речь идет о мобильных рентген-аппаратах, цифровых хирургических машинах и ангиографах.

Министерство обороны Германии выделит оборонному ведомству Украины 1,5 миллиона евро для приобретения медоборудования.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

"Nota bene для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине в военной сфере: украинское и немецкое министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения медоборудования (мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы)", - написал посол.

NB для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: Міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн. євро для придбання медобладнання (мобільні рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи). Danke Deutschland pic.twitter.com/W5FAvuwBcc — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 16, 2019

По данным правительства ФРГ, с начала конфликта на Донбассе правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь на почти 1,4 миллиарда евро.

Напомним, в Германии и Франции рассчитывают, что предстоящая встреча лидеров стран "нормандского формата", которая должна состояться в Париже, будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе.