На Сумщине мужчина украл у своего приятеля 20 тыс. грн, пока тот отвернулся

Новости Украины:Полиция Сумской области разоблачила 41-летнего мужчину, который украл у своего знакомого пакет с 20 тыс. грн.

В дежурную часть Буринского отделения полиции поступило заявление о краже, в котором сообщалось, что у 63-летнего мужчины при непонятных обстоятельствах исчезли 20 тыс. грн, сообщает отдел коммуникации полиции области.

После проверки правоохранители выяснили причины кражи и разоблачили грабителя. Часть украденной суммы у него изъяли и вернули пострадавшему.

"В тот день заявитель пригласил его (своего знакомого -прим.ред.) к себе домой на бокал вина. Часть времени мужчины просто общались, а потом гость попросил одолжить ему 600 грн. Тот согласился и взял из тайника необходимую сумму. Однако гость заметил, что из укрытия выпал еще один пакет с деньгами. Поэтому, когда хозяин отвернулся, он тихонько подобрал деньги и положил в собственный карман. А через некоторое время и вообще пошел домой", – сообщила подробности полиция Сумской области.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.