Ракетный эсминец США покинул порт Одессы

Новости Украины:Из Одессы отбыл ракетный эсминец ВМС США Porter.

Сегодня из Одессы отбыл ракетный эсминец ВМС США Porter, зашедший в одесский порт 13 октября.

Как сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, завершился четырехдневный визит корабля Военно-морского флота США USS Porter (DDG-78) в Украину.

Как отмечается, судно было пришвартовано в Одесском морском порту с 13 по 16 октября.

"Корабль прибыл в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских взаимоотношений Украины со странами-членами НАТО. Это третий с начала 2019 года визит боевого корабля ВМС США в нашу страну", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что присутствие иностранного контингента демонстрирует поддержку Украины со стороны международного сообщества и является гарантией укрепления коллективной безопасности в акватории Черного моря.

Согласно программе визита, состоялись совместные тренировки команд американского и украинских кораблей. Также для иностранного экипажа были проведены экскурсии по историческим местам региона и спортивные мероприятия.

За безопасность пребывания эсминца в акватории Одесского порта отвечал штаб Координационной группы антитеррористического центра при СБУ.

"Во время визита корабля был проведен ряд мероприятий по координации действий субъектов борьбы с терроризмом, направленных на предупреждение и нейтрализацию возможных противоправных действий", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 13 октября в Одесский морской порт зашел ракетный эсминец США Porter.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — корабль класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован. Теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.