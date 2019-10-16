Скачать
Четверг, 17.10.2019
Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается
Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается
Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)
Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)

Ракетный эсминец США покинул порт Одессы

Ракетный эсминец США покинул порт Одессы
23:30 Ср, 16 Октябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Из Одессы отбыл ракетный эсминец ВМС США Porter.

Сегодня из Одессы отбыл ракетный эсминец ВМС США Porter, зашедший в одесский порт 13 октября.

Как сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, завершился четырехдневный визит корабля Военно-морского флота США USS Porter (DDG-78) в Украину.

Как отмечается, судно было пришвартовано в Одесском морском порту с 13 по 16 октября.

"Корабль прибыл в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских взаимоотношений Украины со странами-членами НАТО. Это третий с начала 2019 года визит боевого корабля ВМС США в нашу страну", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что присутствие иностранного контингента демонстрирует поддержку Украины со стороны международного сообщества и является гарантией укрепления коллективной безопасности в акватории Черного моря.

Согласно программе визита, состоялись совместные тренировки команд американского и украинских кораблей. Также для иностранного экипажа были проведены экскурсии по историческим местам региона и спортивные мероприятия.

ФРГ и Франция рассчитывают на следующую встречу в "нормандском формате" в Париже

За безопасность пребывания эсминца в акватории Одесского порта отвечал штаб Координационной группы антитеррористического центра при СБУ.

"Во время визита корабля был проведен ряд мероприятий по координации действий субъектов борьбы с терроризмом, направленных на предупреждение и нейтрализацию возможных противоправных действий", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 13 октября в Одесский морской порт зашел ракетный эсминец США Porter.

На украинской границе Беларусь намеревается построить речной порт

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — корабль класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован. Теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, США, Эсминец, USS Porter.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени
02 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
03 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
04 Валуев оценил дебют Усика в хэвивейте
05 Как похудеть при сидячем образе жизни: советы диетолога
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ракетный эсминец США покинул порт Одессы
Ракетный эсминец США покинул порт Одессы
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Скандалы в КСУ: Шевчук написал заявление на Тупицкого
Скандалы в КСУ: Шевчук написал заявление на Тупицкого
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь