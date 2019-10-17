ОБСЕ: Взрывов на Донбассе за сутки стало меньше

Новости Украины:В Донецкой области СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала во вторник 206 взрывов в Донецкой области и один - на Луганщине. Об этом сообщается в опубликованном в среду отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав в частности меньше взрывов (206), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (325 взрывов)", - говорится в отчете.

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), к северу, северо-северо-востоку и северо-востоку от Широкино (подконтрольно правительству, 100 км к югу от Донецка), а также к юго-востоку от н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка).

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (1), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (6 взрывов)", - сообщили в миссии.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку и северо-востоку от Золотого (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска) и к северо-востоку от Первомайска (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска).