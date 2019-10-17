Красный Крест направил на Донбасс 120 тонн гуманитарной помощи

Новости Украины:В направлении временно оккупированных территорий, проследовало семь грузовиком с гумпомощью от Красного Креста.

Жители оккупированых территорий Донецкой и Луганской областей, получат очередную гуманитарную помощь от Красного Креста. В этот раз на Донбасс отравилось 120 тонн гуманитарки.

По сообщению Госпогранслужбы, через КПВВ "Новотроицкое", в направлении временно оккупированных территорий, проследовало семь грузовиком с гумпомощью от Красного Креста.

Грузовики доставят продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру общим весом почти 118 тонн.

Как сообщалось ранее, представители Красного Креста уже направляли Гуманитарную помощь жителям Донбасса. Это не первая акция МККК. В прошлый раз было доставлено около 180 тонн помощи.