Хозяйственный суд Киева "заминировали" в день рассмотрения дела ПриватБанка

Новости Украины:В настоящее время в суде проходят проверки.

Хозяйственный суд Киева в 10:30 четверга планировал перейти к последней стадии рассмотрения иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о нарушениях в ходе национализации банка и возврате им акций – судебным дебатам, однако в 9:45 поступило сообщение о минировании суда.

В настоящее время в суде проходят проверки, на его территорию никого не пропускают.

После предыдущего заседания суда 8 октября юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев с высокой вероятностью прогнозировал, что суд может принять окончательное решение 17 октября. В госорганах уже к 8 октября были заготовлены сообщения на случай возможного проигрыша.

В то же время 14 октября в другом споре между ПриватБанком и экс-владельцами в апелляционном суде Лондона победу одержал национализированный банк. "Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около $3 млрд. Судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути", – прокомментировал решение Лондонского суда Минфин.