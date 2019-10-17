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Американские "Айленды" идут в порт Одессы

Американские "Айленды" идут в порт Одессы
11:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В ближайшее время катера, получившие имена "Старобельск" и "Славянск", должны прибыть в порт Одессы.

Переданные Украине Соединенными Штатами Америки два патрульных катера класса Island ("Айленд") транспортируют морем на борту балкера. Об этом сообщил Радио Свобода заместитель начальника штаба ВМС по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко.

В ближайшее время катера, получившие имена "Старобельск" (P190) и "Славянск" (P191), должны прибыть в порт Одессы, а в ноябре, как ожидается, они будут введены в состав Военно-морских сил.

"История, которая длилась около пяти лет, подходит к завершению", –подытожил офицер.

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В этом году в сентябре в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли многомесячное обучение и подготовку для службы на "Айлендах". Торжества состоялись на базе Береговой охраны США в городе Балтиморе, штат Мэриленд.

Патрульные катера класса Island ("остров" – катера названы именами американских островов) были построены для Береговой охраны США. По данным из открытых источников, их считают очень удачными по их мореплавними качествами, они имеют передовое навигационное и электронное оборудование, что дает возможность использовать их для самых разнообразных функций береговой охраны. Всего в 1985-1992 годах таких катеров построили 49, 37 из них – остаются на службе в Береговой охране США.

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Одесса, США, Черное море, Порт Одессы.
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