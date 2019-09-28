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Трасса Киев-Одесса станет автобаном: Украина получила €900 млн

Трасса Киев-Одесса станет автобаном: Украина получила €900 млн
09:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook Укравтодор

Новости Бизнеса:Уже в следующем сезоне за счет европейских банков в Украине проведут капитальный ремонт трассы Киев-Одесса.

Европейские банки выделят Украине EUR900 млн на ремонт дороги Киев – Одесса, сообщил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак.

"Нам удалось завершить переговоры с европейскими банками, с EIB и BRD, и Украина получит следующие 900 млн евро на капитальный ремонт Киев - Одесса и поднятие этой дороги к категории автобана. Со следующего строительного сезона они должны начать ремонт", - цитирует Новака сайт "Громадського".

По его словам, ремонт трассы Киев - Одесса начнется в 2020 году, после реконструкции трасса должна стать автобаном. Он уточнил, что на капитальный ремонт этой дороги необходимо 2-3 года.

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Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. В сентябре 2019 года он подал заявление об увольнении (покинет эту должность с 1 октября).

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Напомним, Кабинет министров объявил с 27 сентября конкурсный отбор на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

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Банк, Укравтодор, Киев - Одесса, Славомир Новак.
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