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Зеленский подписал закон о штрафах за перегруженные фуры

Зеленский подписал закон о штрафах за перегруженные фуры
16:32 Сегодня Телеграф Экономическая правда pixabay.com

Новости Украины:Дорожный фонд будет наполняться штрафами за перегруженные фуры свыше нормы, Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1063 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно источников формирования государственного дорожного фонда".

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Дорожный фонд предлагается наполнять, в частности, за счет административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автотранспорте, предусмотренные законом "Об автомобильном транспорте", а также административными штрафами за нарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях.

Речь идет о штрафных санкциях за такие нарушения как отсутствие разрешения на движение по автодорогам; отсутствие документа об оплате за проезд крупногабаритного транспорта и превышение установленных габаритно-весовых требований; невыполнение водителями транспортных средств требований об остановке транспорта.

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"Принятие законопроекта позволит обеспечить финансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с обоснованными потребностями", - указывалось в пояснительной записке к законопроекту.

10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047 об увеличении штрафов за перегруженные фуры в размере от 500 до 2000 необлагаемых минимумов.

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Верховная Рада, Закон, Укравтодор, Владимир Зеленский, Дорожный фонд.
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