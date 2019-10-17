Украинский катер провел совместные учения с эсминцем США

Новости Украины:В ходе тренировки корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО.

Сегодня ракетный катер "Прилуки" ВМС ВСУ вместе с американским ракетным эсминцем "Портер" и румынским корветом "Контр-адмирал Хорию Мачеллариу" провели тренировку типа "PASSEX" в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в ходе тренировки корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.

Основное внимание уделено совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей при выполнении задач в составе интернациональной группы.

Также в ВСУ отметили, что украинские Военно-морские силы уже долгое время используют стандарты НАТО по многим направлениям своей деятельности.