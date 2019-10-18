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В Ровенской области произошел взрыв на химическом предприятии

В Ровенской области произошел взрыв на химическом предприятии
00:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На химическом предприятии в Ровенской области произошел взрыв.

В поселке Клевань, что неподалеку от Ривне, на химическом предприятии "Колор С.І.М" взорвался резервуар.

Об этом сообщил заместитель председателя Клеванской ОТГ Владимир Мокляк в своем Facebook.

По его словам, на территории предприятия работают пожарные. По предварительной информации, в помещении здания завода произошло замыкание электричества, взорвалась газовоздушная смесь.

Сейчас пожар локализован, продолжается его ликвидация. Жертв нет.

На место происшествия вызвали лабораторию, чтобы узнать, нет вредных выбросов в воздух, потому что местные жители начали жаловаться на вонь, пишут Ровенские новости. Также на место инцидента приехала полиция.

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Издание добавляет, что на работу предприятия "Колор С.І.М" и вредный запах от производства краски жители Клевани жалуются не первый год. Люди говорят, что неприятный запах здесь ощущается несколько раз в неделю, особенно в жару или в начале холодов.

"Колор С.І.М" изготавливает краски для дорожной разметки, краски для автомобилей, синтетические смолы и лакокрасочные материалы для промышленности.

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Пожар, Ровенская область, Взрыв, Колор С.І.М, Владимир Мокляк.
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