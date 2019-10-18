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На Северном мосту в Киеве на выходных будет ограничено движение

На Северном мосту в Киеве на выходных будет ограничено движение
06:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: moygrad.kiev.ua

Новости Украины:19 и 20 октября на Северном мосту частично ограничат движение.

В Киеве на Северном мосту 19 и 20 октября частично ограничат движение 19 и 20 октября, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром работать на части в сторону Троещины. А после обеда - наоборот, в сторону Почайной", - отметили в КГГА.

На время работ движение будет частично ограничено.

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"Движение начнут ограничивать: с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины) и с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону ст. метро "Почайна", - отметили в КГГА.

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Киев, КГГА, Ремонтные работы, Северный мост.
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