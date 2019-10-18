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На Херсонщине поймали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на 89 млн грн

На Херсонщине поймали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на 89 млн грн
07:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Крабов в живом виде отпустили обратно в воду.

На территории Национального природного парка "Джарылгачский" полицейские задержали моторную лодку и четверых рыбаков с уловом краснокнижных крабов на сумму 89 млн грн, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"На территории Национального природного парка "Джарылгачский" полицейские заметили моторную лодку, на борту которого находились 4 человека. Во время проверки выяснилось, что граждане с помощью запрещенных орудий выловили 1603 экземпляра краснокнижных крабов. Водные биоресурсы в живом виде были выпущены обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущерба естественной среде на сумму 89311000 гривен", - рассказал начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины.

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"За незаконное занятие водным добывающим промыслом правонарушителям может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет", - подытожили в полиции.

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Херсонская область, Браконьеры, Крабы, Незаконная ловля крабов, Национального природный парк Джарылгачский.
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