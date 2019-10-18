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Украина передала Турции председательство в форуме Черноморского пограничного сотрудничества

Украина передала Турции председательство в форуме Черноморского пограничного сотрудничества
16:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Украина передала председательство в форуме Черноморского пограничного сотрудничества турецкой стороне.

Украина завершила председательство в форуме Черноморского пограничного сотрудничества.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, 17 октября в Анталии начал работу 20-й форум Черноморского пограничного сотрудничества.

В частности, на встрече руководителей пограничных и береговых охран стран Черного моря председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко официально передал председательство турецкой стороне.

Дейнеко заявил: "В течение этого года мы делали все возможное, чтобы консолидировать общие усилия для обеспечения безопасности в акватории Черного моря. В частности, успешно проведены учения "Черноморский Ястреб 2019", что способствовало укреплению слаженности действий при возникновении нестандартных ситуаций, а также определены новые направления сотрудничества стран-участниц форума с целью поддержания стабильности в Черном море и своевременного реагирования на возникающие угрозы".

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При этом сказано, что участники встречи положительно оценили председательство Украины в форуме и выразили благодарность за работу в течение 2018-2019 годов.

В ходе обсуждения состоялась презентация отчетов о результатах деятельности рабочих групп в направлении совершенствования обмена информацией и анализа оперативной обстановки, развития совместной превентивной системы раннего выявления незаконной деятельности и безопасности мореплавания и навигации в Черном море.

Отдельно украинская сторона официально предложила создать новую рабочую группу "Противодействие контрабанде наркотиков и другим видам незаконной деятельности в Черном море" с целью объединения усилий в борьбе с трансграничной преступностью, контрабандой и нелегальной миграцией в Черном море. Начало её работы и участие стран дальше будет обсуждаться на уровне экспертов.

"Учитывая существующие вызовы и угрозы, стоящие перед участниками форума, объединяющим фактором должен стать совместный поиск новых и модернизация уже действующих форматов сотрудничества в пограничной сфере. На сегодняшний день актуальными остаются угрозы по контрабанде наркотиков из стран Латинской Америки с использованием морских путей, товаров подакцизной группы, нелегальной миграции в страны ЕС, в том числе с привлечением членов экипажа судов", - сказал Дейнеко.

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Страны-участницы выразили свое желание развивать приграничное сотрудничество с целью укрепления безопасности в Черноморском регионе и в завершение форума подписали документ о результатах встречи, в который также вошел план мероприятий на год.

Итоговая встреча экспертов форума Черноморского пограничного сотрудничества состоится в Турции в сентябре 2020 года, где будут готовиться наработки для последующей ежегодной встречи руководителей пограничных/береговых ведомств стран Черного моря.

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Госпогранслужба, Сергей Дейнеко, Черноморский Ястреб 2019, Черноморский форум.
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