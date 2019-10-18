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Венгры Закарпатья обиделись из-за заявления главы ОГА

Венгры Закарпатья обиделись из-за заявления главы ОГА
17:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Закарпатская ОГА

Новости Украины:В КМКС считает слова Игоря Бондаренко оскорблением для их общины.

Общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС) считает оскорблением для местной громады слова главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко о том, что они "украинцы венгерского происхождения".

"Общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС) выразило официальный протест против заявления главы Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко. Речь идет об интервью Игоря Бондаренко, в котором глава ОГА якобы заявил, что "на Закарпатье нет венгров, а есть украинцы венгерского происхождения ". В КМКС считают, что "это не только непонятно, но и оскорбительно для нашей общины", - говорится в сообщении.

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В КМКС ссылаются на статьи 53, 92 и 119 Конституции Украины, где используется термин "коренные народы и национальные меньшинства", в соответствии с европейской практикой. На самом деле правильным названием они считают "украинские венгры" или "закарпатские венгры".

 

В Закарпатской ОГА заявление КМКС не комментируют.

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Закарпатье, Венгры, Венгры Закарпатья, Игорь Бондаренко.
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