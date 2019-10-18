Скачать
Пятница, 18.10.2019
Депутаты одобрили Госбюджет-2020 - пока в первом чтении
Депутаты одобрили Госбюджет-2020 - пока в первом чтении
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)
Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию

Провластный проект закона о столице собрал около тысячи правок

Провластный проект закона о столице собрал около тысячи правок
16:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Слуге народа" говорят, что задача законопроекта о столице сбалансировать отношения мэра и главы КГГА.

Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О столице - городе-герое Киеве" собрал около тысячи правок.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура.

"Сейчас его (закон "О столице - городе-герое Киеве — ред.) дорабатывает комитет, мы провели общественные слушания, собрали около тысячи правок, и когда мы найдем консенсус с авторами альтернативных законопроектов, тогда мы его запустим в зал", - сообщил он.

По его словам, задача законопроекта о столице сбалансировать отношения мэра и главы КГГА.

На "мосту Кличко" вновь нашли трещины

"Потому что многие годы это был один человек, который сначала давал поручения, а потом шел исполнял. Я даже интересовался – в КГГА есть два разных кабинета для мэра и главы КГГА, правда, Кличко одним из них не пользуется. Я считаю, что это должны быть два разных человека. Мэр должен задавать политику, видение, повестку дня в образовании, медицине, то глава администрации должен быть менеджером, который руководит коммунальными предприятиями и быть хозяйственником", - пояснил Качура.

По его словам, глава КГГА будет иметь контрольные функции и сможет останавливать решения мэра.

"У нас будут мэр с магистратом и глава администрации (префект). Так вот суть префекта, если выделяется какой-то участок, и есть сомнения в законности решения, он может остановить это решение”, - сказал он. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, "Слуга народа", Александр Качура, Закон о столице.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
02 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
04 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Продукты, которые улучшают работу сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении
Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь