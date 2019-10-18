Провластный проект закона о столице собрал около тысячи правок

Новости Украины:В "Слуге народа" говорят, что задача законопроекта о столице сбалансировать отношения мэра и главы КГГА.

Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О столице - городе-герое Киеве" собрал около тысячи правок.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура.

"Сейчас его (закон "О столице - городе-герое Киеве — ред.) дорабатывает комитет, мы провели общественные слушания, собрали около тысячи правок, и когда мы найдем консенсус с авторами альтернативных законопроектов, тогда мы его запустим в зал", - сообщил он.

По его словам, задача законопроекта о столице сбалансировать отношения мэра и главы КГГА.

"Потому что многие годы это был один человек, который сначала давал поручения, а потом шел исполнял. Я даже интересовался – в КГГА есть два разных кабинета для мэра и главы КГГА, правда, Кличко одним из них не пользуется. Я считаю, что это должны быть два разных человека. Мэр должен задавать политику, видение, повестку дня в образовании, медицине, то глава администрации должен быть менеджером, который руководит коммунальными предприятиями и быть хозяйственником", - пояснил Качура.

По его словам, глава КГГА будет иметь контрольные функции и сможет останавливать решения мэра.

"У нас будут мэр с магистратом и глава администрации (префект). Так вот суть префекта, если выделяется какой-то участок, и есть сомнения в законности решения, он может остановить это решение”, - сказал он.