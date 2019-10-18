Скачать
Пятница, 18.10.2019
В ЕС настаивают на выполнении Россией Минских соглашений
В ЕС настаивают на выполнении Россией Минских соглашений
Коляда распорядилась создать Совет семей погибших
Коляда распорядилась создать Совет семей погибших
Шахтер не оставил шансов Колосу
Шахтер не оставил шансов Колосу
Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен
Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен

Новые правила и запреты киевского метро: подробности

Новые правила и запреты киевского метро: подробности
21:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В старых правилах была лишь запрет на нахождение в метрополитене без обуви.

Киевский метрополитен вводит новые правила, там будет немало запретов.

Например, голым не позволят заходить в столичную подземки, говорится в сюжете "Джедаев" на "2+2".

Теперь вне закона в метрополитене босые, с обнаженным торсом и люди полностью без одежды. Требование одеваться - самое резонансное среди нововведений, и оно не единственное. Также закон регулирует электронную оплату за проезд и штрафы за нарушение правил подземки. Все эти предложения вскоре примут в Киевгорсовете.

Как говорится в опубликованном на сайте проекте решения Киевсовета, киевлянам запретят заходить в метро в грязной одежде и провозить велосипеды без чехла.

Так, неряшливого пассажира не будут пускать в метро. Под это понятие подпадает "обнаженный человек, с оголенным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с неприятным запахом".

Кличко назвал вероятный период строительства метро на Троещине

В новых правилах запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах. Нельзя перевозить предметы округлой формы, которые не за что держать.

Также запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах и петь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Метро, Киевсовет, Киевское метро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
03 От лютых заморозков до слякоти: синоптики ждут рекордную зиму
04 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
05 С какого возраста начинается старение организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Националисты на пороге суда требуют наказания Гладковскому (Видео)
Националисты на пороге суда требуют наказания Гладковскому (Видео)
&quot;Нафтогаз&quot; взвинчивает цены на газ для промышленности
"Нафтогаз" взвинчивает цены на газ для промышленности
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа
Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь