Новые правила и запреты киевского метро: подробности

Новости Украины:В старых правилах была лишь запрет на нахождение в метрополитене без обуви.

Киевский метрополитен вводит новые правила, там будет немало запретов.

Например, голым не позволят заходить в столичную подземки, говорится в сюжете "Джедаев" на "2+2".

Теперь вне закона в метрополитене босые, с обнаженным торсом и люди полностью без одежды. Требование одеваться - самое резонансное среди нововведений, и оно не единственное. Также закон регулирует электронную оплату за проезд и штрафы за нарушение правил подземки. Все эти предложения вскоре примут в Киевгорсовете.

Как говорится в опубликованном на сайте проекте решения Киевсовета, киевлянам запретят заходить в метро в грязной одежде и провозить велосипеды без чехла.

Так, неряшливого пассажира не будут пускать в метро. Под это понятие подпадает "обнаженный человек, с оголенным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с неприятным запахом".

В новых правилах запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах. Нельзя перевозить предметы округлой формы, которые не за что держать.

Также запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах и петь.