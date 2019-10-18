Суд в Одессе продлил арест экс-директора лагеря "Виктория"

Новости Украины:Продлен арест экс-директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

Киевский районный суд Одессы сегодня продлил содержание под стражей экс-директору оздоровительно-спортивного муниципального комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну, в котором в 2017 году во время пожара погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

Как передает корреспондент УНИАН, мера пресечения по ходатайству прокурора продлена на 60 суток.

Ходатайствуя о продлении меры пресечения, представитель прокуратуры заявил, что риск давления на свидетелей и попытки скрыться от следствия остаются. Поэтому Саркисяна необходимо содержать в СИЗО.

Напоминаем, пожар, во время которого погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», в одесском лагере «Виктория» произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. Правоохранители открыли несколько уголовных производств (они уже переданы в суд), в которых фигурируют в качестве подозреваемых директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор.

Суд принял решение только по Цокур, которая приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Из всех фигурантов в СИЗО содержится только Саркисян.

Также прокуратура объявила о подозрении в растрате крупной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории».

29 ноября 2018 года исполком Одесского горсовета принял решение о передаче «Виктории» под временное размещение военнослужащих, 6 декабря суд снял арест с каменных корпусов лагеря. После прохождения соответствующей подготовки резервисты покинули территорию комплекса.

18 февраля 2019 г. директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич заявила, что летом лагерь откроют. В марте стало известно, что независимые эксперты выявили грубые нарушения строительных норм при сооружении деревянных корпусов, а мае – о наборе первой смены на оздоровление, о чем мэр Одессы Геннадий Труханов подписал соответствующее распоряжение. В августе лагерь принял на оздоровление 100 детей.

Худрук «Адели» Татьяна Егорова, которая является свидетелем по делу, выехала за пределы Украины и не является на судебные заседания.