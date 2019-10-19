В Краматорске и Полтаве прошли акции против рабства

Новости Украины:В Краматорске и Полтаве люди вышли на акции против торговли людьми.

В Краматорске 18 октября состоялась уличная акция к Европейскому дню борьбы с торговлей людьми.

Участники акции прошли шествием от площади Мира до парка отдыха имени Пушкина по улице Академической, передает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

"О проблеме торговли людьми участникам акции рассказали представитель Координатора проектов ОБСЕ в Украине, руководитель областной лиги деловых и профессиональных женщин Касьяненко Виктория, начальник отдела молодежной политики и делам семьи Управления по гуманитарным вопросам Краматорского городского совета Мацкив Вероника, старший инспектор группы по связям с общественностью батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск управления патрульной полиции в Донецкой области старший лейтенант полиции Наталья Бокова", - говорится в сообщении.

С инициативой проведения акции выступила Международная общественная организация «Кампания А-21» и «Лига деловых и профессиональных женщин». С целью информирования о проблеме торговли людьми управления семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания Донецкой облгосадминистрации поддержало проведение мероприятия во всех городах и районах области.

Аналогичное шествие состоялось и в Полтаве. Там участники акции, держа в руках зонтики и лозунги, прошли по улицам города от Театральной площади до Соборной площади.

Напоминаем, Европейский день борьбы с торговлей людьми был объявлен 18 октября 2007 года Европарламентом, как день консолидации деятельности по повышению уровня осведомленности относительно феномена торговли людьми и неравнодушия общественности к этому явлению.

Торговля людьми является глобальным преступным бизнесом, современной формой рабства, что грубо нарушает права человека. Эта деятельность является наиболее быстрорастущей криминальной деятельностью в мире. По оценкам Международного центра по предупреждению преступности ООН, ежегодный денежный объем за данный транснациональный преступление составляет 30 миллиардов долларов в год, что делает его вторым по величине после торговли наркотиками. Украина была среди первых стран в Европе, которая в 1998 году установила уголовную ответственность за торговлю людьми.