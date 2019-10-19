На Донбассе ОБСЕ зафиксировала поезд с углем

Новости Украины:Беспилотник ОБСЕ обнаружил на Донбассе поезд с углем.

Беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил 16 октября возле железнодорожной станции в оккупированном Дебальцево поезд из 40 полностью груженными углем вагонами и другой поезд с 50 пустыми вагонами для угля.

Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ №247/2019, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"16 октября около железнодорожной станции в н.п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км на северо-восток от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил поезд, в состав которого входило 50 пустых вагонов для угля и дизельный локомотив, двигавшийся в восточном направлении. Возле той же станции БПЛА обнаружил поезд с 40 полностью груженными углем вагонами, стоял без тепловоза", - говорится в отчете.

Напоминаем, ранее 14 октября СММ ОБСЕ фиксировала грузовой поезд с 30-40 вагонами с углем, на которых было видно административные номера зарегистрированных в РФ грузовых компаний и который двигался в глубину оккупированного Донбасса в направлении границы с РФ.

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 17 октября делегация Украины подчеркнула, что российская сторона "должна прекратить нарушать государственные границы, суверенитет и территориальную целостность Украины путем осуществления поставки и незаконной торговли с применением поездов с административными номерами РФ".