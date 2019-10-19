ЧП в Черниговской области: полицейский насмерть сбил велосипедиста

Новости Украины:Открыто уголовное производство и назначено служебное расследование.

В Черниговской области полицейский за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста.

Об этом сообщили в Секторе коммуникаций полиции Черниговской области.

Согласно информации, вчера вечером возле Сосницы полицейский сбил велосипедиста. Сержант полиции находился вне службы.

Он наехал на велосипедиста 1964 года рождения, который на неосвещенной части дороги двигался в попутном направлении справа. От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии. Правоохранитель самостоятельно вызвал полицейских и «скорую помощь».

Водитель автомобиля был трезв.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В то же время руководство Главного управления Нацполиции в Черниговской области по данному факту назначило проведение служебного расследования.