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В Житомирской области учителя требовали зарплату: перекрывали трассу

В Житомирской области учителя требовали зарплату: перекрывали трассу
16:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины:На Житомирщине учителя блокировали международную трассу из-за зарплатных долгов.

Около 100 учителей из Лугинского района Житомирской области перекрывали трассу Киев-Ковель, пытаясь таким образом привлечь внимание к задолженности по зарплате.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Около 100 участников акции протеста, учителя учебных заведений Лугинского района, двигались по пешеходному переходу, привлекая таким образом внимание уполномоченных должностных лиц к проблеме с выплатой заработной платы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 10:00 на 172 км автодороги Киев-Ковель жители района начали акцию и частично ограничили движение автотранспорта.

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Сейчас движение транспорта на автодороге полностью восстановлено.

Как сообщал накануне председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook, ему поступило срочное сообщение о том, что учителя школ в Лугинском районе планируют перекрывать дорогу, протестуя против длительной невыплаты зарплаты.

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Житомирская область, Учителя, Нацполиция, Трасса Киев-Ковель.
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