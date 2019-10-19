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На Приазовье зафиксировано увеличение количества обстрелов позиций ВСУ

На Приазовье зафиксировано увеличение количества обстрелов позиций ВСУ
16:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Боевики увеличили количество обстрелов в Приазовье.

Незаконные вооруженные формирования продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру на Донбассе, активно обстреливая позиции украинских военнослужащих в Приазовье.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

"На этой неделе они (боевики – Ред.) значительно увеличили количество и интенсивность обстрелов наших позиций на Приазовье. При этом противник применяет не только стрелковое вооружение, но и запрещены Минскими соглашениями минометы калибра 82-мм и 120-мм и ствольную артиллерию", - сказано в сообщении.

За текущие сутки противник несколько раз атаковал украинские позиции

Отмечается, что тяжелое вооружение боевики применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули СММ ОБСЕ. Днем противник осуществляет обстрелы, пытаясь вызвать огонь, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины.

"Мины и снаряды часто прилетают и на территорию гражданских объектов, значительно удаленных от позиций наших войск", - отметили в ООС.

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Донбасс, ВСУ, Приазовье, ОРДЛО, ООС.
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