На Приазовье зафиксировано увеличение количества обстрелов позиций ВСУ

Новости Украины:Боевики увеличили количество обстрелов в Приазовье.

Незаконные вооруженные формирования продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру на Донбассе, активно обстреливая позиции украинских военнослужащих в Приазовье.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

"На этой неделе они (боевики – Ред.) значительно увеличили количество и интенсивность обстрелов наших позиций на Приазовье. При этом противник применяет не только стрелковое вооружение, но и запрещены Минскими соглашениями минометы калибра 82-мм и 120-мм и ствольную артиллерию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что тяжелое вооружение боевики применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули СММ ОБСЕ. Днем противник осуществляет обстрелы, пытаясь вызвать огонь, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины.

"Мины и снаряды часто прилетают и на территорию гражданских объектов, значительно удаленных от позиций наших войск", - отметили в ООС.