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За текущие сутки противник несколько раз атаковал украинские позиции

За текущие сутки противник несколько раз атаковал украинские позиции
13:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Министерство обороны Украины сообщает о четырех обстрелах.

На Донбассе сначала суток зафиксировано 4 обстрела украинских позиций.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

Он заявил, что сначала суток на луганском направлении фиксировались все провокации. 

Также сообщается, что противник начал атаковать уже с первых часов текущего дня. Противник бил по защитникам Золотого-4. По направлению Золотого-5 в 3:30 утра зафиксированы атаки с расходом 6 мин 120-го и 82-го калибров. В целом этот район ночью был обстрелян 3 раза. 

Оккупанты нарушили "режим тишины" также в районе села Зайцево. Обстрел противник совершал из гранатометов и стрелкового оружия,но в ответ они получили дежурные огневые средства. 

Во всех остальных случаях боевики ответа не получали.

С 5 утра вражеские атаки не осуществлялись. 

Потерь в ВСУ зафиксировано не было.

Ситуация на Донбассе: оккупанты в очередной раз нарушили Минские договоренности

Напомним, на протяжении недели силами подразделений Госслужбы по ЧС в составе Объединенных сил обследовали 63 гектара территории на Донбассе и обезвредили 689 взрывоопасных предмета.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Обстрелы, МОУ, Зайцево, Александр Мотузяник, Оккупанты, ООС.
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