За текущие сутки противник несколько раз атаковал украинские позиции

Новости Украины:Министерство обороны Украины сообщает о четырех обстрелах.

На Донбассе сначала суток зафиксировано 4 обстрела украинских позиций.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

Он заявил, что сначала суток на луганском направлении фиксировались все провокации.

Также сообщается, что противник начал атаковать уже с первых часов текущего дня. Противник бил по защитникам Золотого-4. По направлению Золотого-5 в 3:30 утра зафиксированы атаки с расходом 6 мин 120-го и 82-го калибров. В целом этот район ночью был обстрелян 3 раза.

Оккупанты нарушили "режим тишины" также в районе села Зайцево. Обстрел противник совершал из гранатометов и стрелкового оружия,но в ответ они получили дежурные огневые средства.

Во всех остальных случаях боевики ответа не получали.

С 5 утра вражеские атаки не осуществлялись.

Потерь в ВСУ зафиксировано не было.

Напомним, на протяжении недели силами подразделений Госслужбы по ЧС в составе Объединенных сил обследовали 63 гектара территории на Донбассе и обезвредили 689 взрывоопасных предмета.