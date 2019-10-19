На Донбассе спасатели за неделю обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов

Новости Украины:Украинские саперы разминировали еще более 60 гектаров территории.

На протяжении недели силами подразделений Госслужбы по ЧС в составе Объединенных сил обследовали 63 гектара территории на Донбассе и обезвредили 689 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщается на странице ООС в соцсети Фейсбук.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык. "За неделю восстановлено 11 домов", - отмечено в сообщении.

Напомним, беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил 16 октября возле железнодорожной станции в оккупированном Дебальцево поезд из 40 полностью груженными углем вагонами и другой поезд с 50 пустыми вагонами для угля.