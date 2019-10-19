В Виннице трамвай и легковушка не поделили колею (Фото)

Новости Украины:В Виннице трамвай столкнулся с легковушкой, есть погибший.

В Виннице в субботу днем автомобиль ВАЗ 2106 столкнулся с трамваем, в результате чего погиб пассажир легковушки.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ 2106 не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего произошло столкновение. Пассажир легковушки от повреждений погиб на месте аварии. Водитель и пассажирка госпитализированы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде 8 лет лишения свободы.