ДТП в Днепре: погиб полицейский (Фото)

Новости Украины:В Днепре в результате ДТП погиб полицейский.

В Днепре в результате ДТП погиб полицейский, еще два человека получили травмы.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области. Авария произошла сегодня, 19 октября, около 17:00.

Предварительно установлено, что сотрудник полиции, находясь вне службы, двигался на собственном автомобиле Ford Fiesta по Полтавском шоссе.

В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение четырех автомобилей.

В результате ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека - женщина и ребенок, доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).