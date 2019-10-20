На Ривненщине хотят обустроить туристический хаб

Новости Украины:Таракановский форт на Ривненщине могут превратить в туристический хаб.

Таракановский форт на Ривненщине должен стать основой для создания в регионе туристического хаба, который поможет превратить область в край выходного дня.

Об этом заявил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль во время рабочей поездки на Дубенщину, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Таракановский форт - это место, где снимают фильмы, мощный туристический магнит. Однако без должного ухода и развития. Мы хотим это изменить. Пообщался с Минобороны, они готовы отдать Таракановский форт на баланс области с участком 8,68 га для обустройства туристической инфраструктуры - парковки, кассы, маршруты, гостиницы, заведения питания», - отметил Коваль.

По его словам, Таракановский форт - важный элемент на пути к созданию в Ривненской области туристического хаба.

Построенный в 1890 году, Таракановский форт с 1957 года находится на балансе Минобороны. Территория вокруг объекта занимает 64 га, из которых само сооружение - почти 5 га. Сейчас проблема заключается в том, что на земле Министерства нельзя обустраивать инфраструктуру и, соответственно, развивать форт как туристически привлекательное место.

«Таракановский форт ежедневно посещают в среднем 15 автобусов, даже в будни здесь множество автомобилей с туристами. По подсчетам - это почти 200 тысяч посетителей в год. Если каждый из них приобретет билет - бюджет Ривненщины получит существенное наполнение. Не говоря о привлекательном имидже нашего края», - отметил глава ОГА