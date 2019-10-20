В Госпогранслужбе предотвратили попытку незаконного ввоза товаров в Украину (Фото)

Новости Украины:В рейсовом автобусе на границе с Польшей обнаружили более двух тонн контрабандных продуктов.

Более двух тонн продуктов питания пытался ввезти контрабандой из Польши в Украину водитель рейсового автобуса, сообщает пресс-служба Львовской таможни.

"В пункте пропуска "Шегини-Львов" во время таможенного контроля рейсового автобуса сотрудники таможни обнаружили незаконное перемещение 2107 пищевых продуктов и 120 литров молока", – указано в сообщении таможни.

В частности, изъяты колбасные изделие, сыры, йогурты, майонез и тд.

Как указано в сообщении, контрабанду перевозил водитель автобуса и спрятал в багажном отсеке транспортного средства.

По указанному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, незадекларированный товар изъят.